По брендом Pool Kids бассейн арендовала индивидуальный предприниматель Дарья Соколова. Она обучала плаванию детей, и за время работы у неё появилось около 50 постоянных клиентов. Родители покупали абонементы — как на несколько занятий, так и на год. Годовой абонемент стоил от 70 до 120 тысяч рублей.



Однако у предпринимателя образовался долг по аренде. В итоге ИП Соколова (Pool Kids) передала права аренды другому предпринимателю — Анастасии Масловой, владелице клуба «Море эмоций».



Новый арендатор сообщила, что прежние абонементы действуют до конца февраля, но по всем неактивированным абонементам и неотработанным услугам надо написать заявление на возврат денежных средств прежнему арендатору — руководителю Pool kids.



Прошлый владелец, ИП Соколова, прокомментировала ситуацию кратко и на словах не отказывалась возвращать деньги за неиспользованные абонементы: «Произошла переуступка прав аренды на бассейн. Пусть родители пишут заявления на возврат денежных средств и в течение двух недель будем возвращать суммы за неиспользованные занятия».



Многие родители написали заявления на возврат денег, но спустя две недели средства практически никому не вернули. А некоторые оказались ещё и «должны».



Одна из мам, купившая в январе 2025 года годовой безлимитный абонемент за 95 тысяч рублей (с 5 марта 2025 по 5 марта 2026), решила вернуть деньги за неиспользованный период. Её ребёнок успел посетить 74 занятия. Руководитель Pool Kids предложил неожиданный расчёт: 74 занятия умножили на 2400 рублей (цену разового индивидуального занятия) и получили 177 600 рублей. Исходя из этой логики, предприниматель заявил, что семья должна ему 82 600 рублей — разницу между «оказанными услугами» и стоимостью абонемента (177 600 — 95 000 = 82 600).



«Если возмещать по договору и по хардкору, то тогда вы останетесь должны, честно скажу… получается жопа», — объяснял представитель Pool kids.



«Как вам? Схема! — возмущается женщина. — И притом в расчёт берут 2400 рублей как за индивидуальное занятие, хотя мой ребёнок половину времени ходил на групповые, а они гораздо дешевле».