Конфликт разгорелся вокруг центра грудничкового плавания Pool Kids, который арендовал бассейн в корпусе 305 на Центральном проспекте. Десятки семей, купившие годовые абонементы на суммы до 120 тысяч рублей, оказались в ловушке: новый арендатор с 1 марта перестаёт пускать детей по старым абонементам, а прежний владелец не спешит возвращать деньги. Родители уже обратились в полицию и прокуратуру.
По брендом Pool Kids бассейн арендовала индивидуальный предприниматель Дарья Соколова. Она обучала плаванию детей, и за время работы у неё появилось около 50 постоянных клиентов. Родители покупали абонементы — как на несколько занятий, так и на год. Годовой абонемент стоил от 70 до 120 тысяч рублей.
Однако у предпринимателя образовался долг по аренде. В итоге ИП Соколова (Pool Kids) передала права аренды другому предпринимателю — Анастасии Масловой, владелице клуба «Море эмоций».
Новый арендатор сообщила, что прежние абонементы действуют до конца февраля, но по всем неактивированным абонементам и неотработанным услугам надо написать заявление на возврат денежных средств прежнему арендатору — руководителю Pool kids.
Прошлый владелец, ИП Соколова, прокомментировала ситуацию кратко и на словах не отказывалась возвращать деньги за неиспользованные абонементы: «Произошла переуступка прав аренды на бассейн. Пусть родители пишут заявления на возврат денежных средств и в течение двух недель будем возвращать суммы за неиспользованные занятия».
Многие родители написали заявления на возврат денег, но спустя две недели средства практически никому не вернули. А некоторые оказались ещё и «должны».
Одна из мам, купившая в январе 2025 года годовой безлимитный абонемент за 95 тысяч рублей (с 5 марта 2025 по 5 марта 2026), решила вернуть деньги за неиспользованный период. Её ребёнок успел посетить 74 занятия. Руководитель Pool Kids предложил неожиданный расчёт: 74 занятия умножили на 2400 рублей (цену разового индивидуального занятия) и получили 177 600 рублей. Исходя из этой логики, предприниматель заявил, что семья должна ему 82 600 рублей — разницу между «оказанными услугами» и стоимостью абонемента (177 600 — 95 000 = 82 600).
«Если возмещать по договору и по хардкору, то тогда вы останетесь должны, честно скажу… получается жопа», — объяснял представитель Pool kids.
«Как вам? Схема! — возмущается женщина. — И притом в расчёт берут 2400 рублей как за индивидуальное занятие, хотя мой ребёнок половину времени ходил на групповые, а они гораздо дешевле».
Новый арендатор (ИП Маслова) не является правопреемником предыдущего (ИП Соколовой). Это разные предприниматели, и по общему правилу ИП Маслова не обязана исполнять чужие договоры. Требовать возврат денег нужно с того, кто их принимал, — то есть с ИП Соколовой. Согласно статье 31 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан вернуть оплату за неоказанную услугу в течение 10 дней после получения претензии. Если предприниматель игнорирует требования, остаётся только суд. В такие дела третьей стороной можно привлечь и Роспотребнадзор.
Родители, не получившие денег, намерены добиваться справедливости через полицию, прокуратуру и суд. Кто-то уже подал заявления. В свою очередь, новый собственник «Море эмоций» с 1 марта начинает продажу собственных абонементов и сообщает, что посещение по старым прекращается.