О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно 29.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Вечером 29 марта на запах гари начали жаловаться сразу в нескольких районах города. Сообщения приходят как минимум из 3, 4, 5, 6, 8 и 9-го микрорайонов, а также из 15-го и Андреевки.

Станция контроля воздуха в 6-м микрорайоне показывает резкий рост концентрации диоксида азота NO2 — токсичного газа, который является компонентом продуктов горения.

Одна из первых версий, которую стали обсуждать в чатах, — снова запах с мусорного полигона «Нева». Но сами жители замечают, что обычно этот запах другой. Одки говорят о дыме от шашлыков, другие пишут, что «не шашлыками пахнет», а некоторые сравнивают запах с горелым пластиком.

На фото, сделанном в 9-м микрорайоне у лесопарка, действительно виден дым, характерный для мангалов, но вряд ли запах от нескольких пикниковых точек накрыл бы весь город.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поселок андреевка, комплекс по переработке отходов (кпо), зеленоград
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
Аншлаг на донорской субботе в зеленоградской больнице: удобный формат сработал Новости
Учёный МИЭТа получил премию за аккумуляторы для мороза до -50 градусов Новости
Жители Голубого продолжают добиваться обещанного тротуара от «ЖК Зеленоградский» Новости
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Иде Бычковой Новости
Вечерние интервалы между поездами МЦК значительно увеличат — местами до 30 минут Новости
Очередной забег движения «5 вёрст» пройдет в субботу в старом городе — приглашают участников, ищут помощников-волонтеров Новости
Чек-ап организма на 18 показателей с консультацией специалиста Реклама
Маршрут 350 «Менделеево — Ховрино» передают Мосгортрансу: сменят номер и систему оплаты Новости
КПО «Нева» заявил об отсутствии признаков химических ожогов у своих сотрудников — после жалоб жителей Новости
Спектакль «Динозавр по имени Игу» привезет в Зеленоград театр кукол из Петербурга — это сказка с приключениями, юмором и «динозавровым» языком Новости
Сгоревший магазин «Дары Армении» в Андреевке откроется на новом месте в начале апреля Новости
На большом экране в Зеленограде покажут оперу Джузеппе Верди «Травиата» — легендарную трагическую историю любви Новости
Весенний рассвет в Idol Face Новости
Новые бордюры «растаяли» по весне — их укладывали всё прошлое лето Новости
Доставка готовых домашних обедов от кафе «Маячок» Новости
Родителей с малышами приглашают на встречу с врачами роддома в библиотеку — 27 марта поговорят про ортопедию и пригласят поучаствовать в интерактивах Новости
Клининговая компания Чисто.pro — это команда профессиональных клинеров, которые обеспечат безупречную чистоту в вашем доме, коттедже, квартире или коммерческом помещении Реклама
Эпоха Возрождения: акция на RF-лифтинг лица и тела в клинике EsteMedika Новости
Закрылся фитнес-клуб, который 15 лет проработал в бомбоубежище Новости
Ребенок погиб после падения с высоты в корпусе 364 Новости
Зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось шесть лет — и он объявил набор на бесплатные занятия Новости
Группа «Инфинити», известная благодаря хитам в жанре электронной танцевальной музыки, выступит в клубе Vibe 28 марта Новости
Химические ожоги дыхательных путей диагностировали людям, живущим рядом с мусорным полигоном «Нева» Новости
Эвакуация из-за воздушной тревоги прошла в МИЭТе Новости
Серьезный спектакль о взрослении «Друг мой, Колька» по пьесе советского писателя и одного из создателей «Ералаша» покажут 28 марта во Дворце творчества Новости
Автобусы пропали с табло на остановках и с Яндекс.Карт Новости
Школа зооволонтеров приглашает детей с 10 лет — на очередном занятии расскажут о правилах поведения при встрече со стаей бездомных собак Новости
Повреждённый при атаке беспилотника фасад технопарка «Элма» планируют восстановить к концу апреля Новости
Замена бордюров началась в Зеленограде среди тающего снега Новости
«Лаборатория Федора Конюхова», а также зеленоградские кинодеятели представят новые фильмы про природу дальних уголков России — 29 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Освещение на участке М11 от Зеленограда до Солнечногорска доделают к дачному сезону Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру