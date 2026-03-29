Станция контроля воздуха в 6-м микрорайоне показывает резкий рост концентрации диоксида азота NO2 — токсичного газа, который является компонентом продуктов горения.

Одна из первых версий, которую стали обсуждать в чатах, — снова запах с мусорного полигона «Нева». Но сами жители замечают, что обычно этот запах другой. Одки говорят о дыме от шашлыков, другие пишут, что «не шашлыками пахнет», а некоторые сравнивают запах с горелым пластиком.

На фото, сделанном в 9-м микрорайоне у лесопарка, действительно виден дым, характерный для мангалов, но вряд ли запах от нескольких пикниковых точек накрыл бы весь город.