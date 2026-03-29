Член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов заявил, что есть «высокая вероятность» того, что Телеграм договорится с российскими властями и выполнит требуемые условия, после чего работа мессенджера будет восстановлена.

Но почти сразу этот оптимизм охладили в Госдуме. Зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко сказал, что подтверждённой информации нет, а разговоры о скорой разблокировке Телеграма — это, «с большой долей вероятности, информационный шум». Он отдельно подчеркнул, что такие решения принимает не СПЧ.

Официальный фон при этом остаётся жёстким. В феврале Роскомнадзор заявлял, что Телеграм по-прежнему не исполняет российское законодательство, не устранил нарушения и потому ограничения будут продолжены.

В марте московские суды продолжали запрещать отдельные телеграм-каналы, в том числе связанные с инструкциями по противоправным действиям и финансированию запрещённых организаций. Также Телеграм снова оштрафовали за неудаление запрещённого контента.

На этом фоне разговоры о скором «возвращении Телеграма» выглядят скорее как очередной виток переговоров и давления. Тем более что такая история уже была: в 2018 году мессенджер блокировали из-за конфликта вокруг исполнения требований силовиков, а в июне 2020-го Роскомнадзор отказался от требований по ограничению доступа после заявлений о готовности Телеграма содействовать борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Пока можно констатировать только одно: громкое заявление есть, официального подтверждения разворота — нет. А значит, для пользователей вопрос с запасной площадкой никуда не делся.