Команда Ильи Гаврилина придумала способ получать особый материал на основе германия без сложного и дорогого оборудования — из доступных растворов. Полученный материал сохраняет рабочие свойства там, где обычные литий-ионные аккумуляторы заметно слабеют. По данным МИЭТа, при температуре -20 градусов его ёмкость составляет около 1000 мАч/г, а при -50 градусах — около 250 мАч/г. Для сравнения: у одного из материалов, который обычно используют в таких условиях, уже при -20 градусах этот показатель не превышает 200 мАч/г. Разработка защищена патентом.

Похожие задачи решают и за рубежом. Например, исследователи Университета Лимерика тоже работали с германиевыми наноструктурами и получили высокие показатели при низких температурах. То есть МИЭТ работает в области, важной не только для России, но и для мировой науки.

При этом разработка может пригодиться не только в производстве аккумуляторов. В МИЭТе считают, что тот же подход можно использовать и в оптоэлектронике — например, при создании элементов для тепловизоров, датчиков и медицинской техники.