28 марта в 9:00 любители паркового бега с фиксацией времени в российской системе учета снова стартуют на Солнечной поляне между 1-м и 5-м микрорайонами. Участники собираются с 8:30.
«Весна вступила в свои права: проталины, птицы, солнце… Идеальное время, чтобы встретить утро вместе!» — приглашают организаторы.
Участвовать можно бесплатно, но в сообществе действует правило: «5 раз побегал — 1 раз помоги!» — волонтеры нужны для дежурства с секундомерами, сканирования штрих-кодов, раздачи карточек позиций и фотосъемки.
«5 вёрст» — российское беговое движение, возникшее после ухода из страны международного проекта parkrun. Формат остался тем же: каждую субботу любой желающий может бесплатно пробежать или пройти дистанцию в 5 километров, помогая как волонтер в другие субботы. За несколько лет движение распространилось по десяткам городов, а зеленоградский старт накануне 8 марта стал двухсотым