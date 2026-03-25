Вечером 4 апреля в Музее Зеленограда состоится показ необычного кукольного спектакля для зрителей от 3 до 8 лет, который несколько лет назад уже оценили зеленоградские малыши и родители. Это веселое сказочное интерактивное представление для любителей динозавров. Билеты продаются.
Что любит Птеродактиль? От чего бывает грустно Диплодоку? Чего на самом деле боится Тираннозавр?
Необычная постановка расскажет об увлекательной жизни динозавров. Дети познакомятся не только с забавным динозавриком Игу, но и с другими представителями доисторических времен. Организаторы вспоминают: на спектакле по-детски смеются зрители всех возрастов.
История будет понятна даже малышам от 3 лет, а сам спектакль — хороший способ для развития эмоционального интеллекта. В конце представления можно сфотографироваться с удивительными куклами. Дети постарше могут пройти в зрительный зал без родителей (в таком случае семье не придется покупать взрослый билет).
Санкт-Петербургский театр «ПРИВЕТ!» — это кукольный театр и творческая мастерская, который путешествует по всему свету со своими спектаклями. Создатели проекта — профессиональные режиссеры и актеры делают спектакли семейного формата, с камерной атмосферой и внимательным отношением к каждому зрителю.
Мероприятие пройдет 4 апреля (это суббота) в 17:30. Место проведения — Музей Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 3). Продолжительность — 45 минут, возрастное ограничение — 3+.
Билеты стоят 2100 рублей (взрослый и ребенок), 1890 рублей (льготный парный билет) и 900 рублей (дополнительный билет). Льготы обычно предоставляют многодетным и инвалидам. Уточнить детали можно по телефону учреждения: 8-499-731-82-89.
Приобрести билеты: https://iframeab-pre12084.intickets.ru/event/71009803