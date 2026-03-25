Что любит Птеродактиль? От чего бывает грустно Диплодоку? Чего на самом деле боится Тираннозавр?

Необычная постановка расскажет об увлекательной жизни динозавров. Дети познакомятся не только с забавным динозавриком Игу, но и с другими представителями доисторических времен. Организаторы вспоминают: на спектакле по-детски смеются зрители всех возрастов.

История будет понятна даже малышам от 3 лет, а сам спектакль — хороший способ для развития эмоционального интеллекта. В конце представления можно сфотографироваться с удивительными куклами. Дети постарше могут пройти в зрительный зал без родителей (в таком случае семье не придется покупать взрослый билет).

Санкт-Петербургский театр «ПРИВЕТ!» — это кукольный театр и творческая мастерская, который путешествует по всему свету со своими спектаклями. Создатели проекта — профессиональные режиссеры и актеры делают спектакли семейного формата, с камерной атмосферой и внимательным отношением к каждому зрителю.

Мероприятие пройдет 4 апреля (это суббота) в 17:30. Место проведения — Музей Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 3). Продолжительность — 45 минут, возрастное ограничение — 3+.



Билеты стоят 2100 рублей (взрослый и ребенок), 1890 рублей (льготный парный билет) и 900 рублей (дополнительный билет). Льготы обычно предоставляют многодетным и инвалидам. Уточнить детали можно по телефону учреждения: 8-499-731-82-89.



