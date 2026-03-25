За это время команда стала многократным чемпионом первенства Москвы, выигрывала Открытый кубок Москвы и брала призовые места на всероссийских соревнованиях.
Сейчас клуб продолжает набор юношей и девушек 2010-2021 годов рождения. Занятия бесплатные — без взносов.
Игрокам от 10 лет выдают экипировку, для старших групп предусмотрены выезды на турниры (не менее трёх в год), тренировки проходят по программам для разных возрастов и уровня подготовки. С детьми работают тренеры с опытом выступлений за сборную России.
Тренировки проходят в Зеленограде.
Записаться на пробное занятие можно по телефону +7-903-132-66-81 или через соцсети клуба:
— Телеграм: https://t.me/rkfavorit_news
— ВКонтакте: https://vk.com/anorkfavorit
— Max: https://max.ru/-72146477161034