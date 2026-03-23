Леонид Кулаков — российский стендап-комик и продюсер, получивший известность как участник популярных проектов телеканала ТНТ: «Stand Up», «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», а также как ведущий шоу Павла Воли «Стендаповый стендап».

Он является основателем творческого объединения (лейбла) и одноименного бара «Standup Patriki» в Москве, где активно продвигает андеграунд-комедию, характеризующуюся бескомпромиссностью, честностью и отсутствием жестких телевизионных рамок.

Кулаков известен своими искренними, порой жесткими монологами о современной действительности и личным подходом к юмору, который он представляет в рамках своих сольных концертов и туров по городам России.

Концерт состоится 17 апреля (это пятница) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Возрастное ограничение — 18+

Продолжительность шоу в анонсе не указана, но выступления артиста обычно длятся от 1,5 до 2 часов. Билеты от 1600 до 2700 рублей: https://dkmiet.ru/kulakov