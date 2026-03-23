Отказы в согласовании митингов пришли из нескольких городов Подмосковья: Красногорска, Химок, Долгопрудного, Мытищ и Королёва, сообщил политик Борис Надеждин. Формулировки ответов, как утверждается, оказались практически одинаковыми.

Местные власти ссылаются на постановление губернатора Московской области от 2020 года, введённое в период эпидемии коронавируса.Документ запрещает проведение массовых мероприятий и до сих пор служит основанием для отказов.

При этом в тех же муниципалитетах продолжают проходить публичные события. На официальных ресурсах публикуются афиши мероприятий в парках, анонсы встреч с жителями, форумы и другие массовые мероприятия. Сам Надеждин обращает внимание на празднование Ураза-байрама 20 марта. В этот день в Подмосковье прошли массовые молитвы, в которых участвовали тысячи человек.

Вероятно, ковид используется как предлог для отказа в согласовании митингов по чувствительным вопросам. На этом фоне политики ищут обходные форматы для публичной активности. Например, в Зеленограде коммунисты проводят акции в формате встреч депутатов с избирателями — этот формат не требует согласования как митинг и позволяет обойти ковидные ограничения.