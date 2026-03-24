Программа подойдет детям, которые любят исследовательские форматы, практические задания и темы на стыке истории, краеведения и науки. Встреча рассчитана на полтора часа и включает осмотр экспозиции и самостоятельную работу в формате учебных «раскопок».

Первая часть пройдет на выставке, где участники увидят подлинные артефакты разных эпох и узнают, как эти находки были обнаружены и почему они важны для понимания истории современного Зеленограда. Детям расскажут о Льяловской археологической культуре и о славянских племенах, живших здесь в Средние века.

Затем школьников познакомят с профессией археолога, объяснят, что такое культурный слой, из чего он складывается и каким образом формируется. В практической части участники проведут «раскопки» в песке, найдут артефакты, обсудят результаты и заполнят специальные «научные» таблицы.

Такой формат помогает детям увидеть, как устроено историческое исследование на практике. Занятия развивают наблюдательность, внимание к деталям, умение сопоставлять факты, аккуратно фиксировать результаты и делать выводы по находкам. Кроме того, через местный материал детям проще почувствовать связь между большой историей и пространством, в котором они живут.

Мероприятие пройдет 5 апреля (это воскресенье) в 12:00. Место проведения — Музей Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 3). Продолжительность — 1,5 часа, возрастное ограничение — 8+.



Билеты по 650 рублей.