Проект детской школы волонтера состоит из цикла лекций и практических занятий с осени по май. Занятия подходят детям от 10 лет — особенно тем, которые интересуются темой помощи животным. На новую встречу можно прийти и тем, кто не посетил первые три: тема каждый раз новая, всем участникам будут рады.



Четвертое занятие школы пройдет в воскресенье, 29 марта, в 14:00 в Коворкинг-центре НКО (корпус 239).

Продолжительность: примерно 1 час.

Участие бесплатное.

Вопросы и запись на встречу: +7-926-231-10-54 (вотсап / телеграм).