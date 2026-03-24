На встрече 29 марта во 2-м микрорайоне с детьми обсудят основные сигналы, которые можно уловить из поведения кошек и собак, структуру собачьей стаи и правильное поведение при встрече с бездомными животными.
И другие темы:
- Инфекции у животных и основные правила безопасности в этом ключе,
- правовые основы ответственного обращения с животными: законодательство о животных и защита животных от жестокого обращения,
- практический алгоритм спасения животных от «А» до «Я» и основную терминологию зооволонтера,
- работу куратора зооволонтеров: что такое передержки, как писать sos-посты, что делать, если нашел животное в беде, и как ему помочь.
«А еще для волонтеров, которые зарегистрированы на сайте добро.рф, мы можем проставить волонтерские часы», — дополняет автор проекта и директор фонда «Котоспас» Анна Фельдман.
Проект детской школы волонтера состоит из цикла лекций и практических занятий с осени по май. Занятия подходят детям от 10 лет — особенно тем, которые интересуются темой помощи животным. На новую встречу можно прийти и тем, кто не посетил первые три: тема каждый раз новая, всем участникам будут рады.
Четвертое занятие школы пройдет в воскресенье, 29 марта, в 14:00 в Коворкинг-центре НКО (корпус 239).
- Продолжительность: примерно 1 час.
- Участие бесплатное.
- Вопросы и запись на встречу: +7-926-231-10-54 (вотсап / телеграм).