«Эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям. О дальнейших действиях будет сообщено дополнительно», сообщили в зеленоградском вузе в 13:05.

Через 10 минут опасность воздушной тревоги сняли: «Университет продолжает работу в штатном режиме».

Какого рода была воздушная тревога, не уточняется. Об атаке беспилотников не сообщалось, воздушное пространство в районе Шереметьево не ограничивали.

Однако, некоторые мониторинговые каналы (так называемые «радары») сообщили о ракетной опасности на территории Московской области.

Некоторые студенты надеялись, на отмену занятий и пересдачу в связи с тревогой, но этого не случилось. Также сообщали о неработающем оповещении в некоторый аудиториях.