Старшая команда МКСШ «Зеленоград» (до 19 лет) стала бронзовым призером любительского чемпионата Москвы в группе Б, где выступали 11 коллективов. В матче за третье место зеленоградцы обыграли команду «Сокол» со счетом 4:1. Дубль оформил Николай Назаренко, еще по одному мячу забили Максим Савин и Кирилл Окс. Команду тренируют Александр Зиновьев и Константин Якубик.
Два младших состава отличились в зимнем первенстве Москвы (Первая лига).
Команда 2015 года рождения под руководством Александра Кабанова заняла первое место в группе «А». В финальном матче зеленоградцы обыграли «Юность Москвы?Спартак». Всего в турнире участвовало восемь команд. По итогам соревнований команда набрала 18 очков и забила 27 мячей.
Команда 2014 года рождения (тренер Константин Якубик) завоевала бронзовые медали. В матче за третье место зеленоградцы обыграли «ФШМ?Лужники» со счетом 4:0.
«Участие в подобных турнирах необходимо для развития спортсменов: такие соревнования дают возможность выполнять нормативы спортивных разрядов, а матчи регулярно посещают представители профессиональных футбольных клубов», — отметил тренер Константин Якубик