В программе заявлены песни хора «Великан», игры, дискотека и сюрпризы, соединять выступления и общение со зрителями будут диджеи «Детского радио»: Ириска и Кирилл. Такой формат делает концерт не просто набором песен, а полноценным семейным шоу, где музыка сочетается с интерактивом и работает сразу на несколько возрастов. Мероприятие промаркировано как 0+. Выступление пройдет 26 апреля, но билеты уже активно покупают.
Популярность «Великана» связана с устойчивым присутствием в экосистеме «Детского радио»: у коллектива есть отдельная страница исполнителя на сайте радиостанции, где собран большой список песен в эфире, а композиция «Нарисуем мир» сейчас присутствует в хит-параде станции.
Для ребенка такой поход — это и концерт, и активный досуг, и знакомство с другими детьми со сходными интересами. Подобный формат помогает развивать внимание, музыкальную память, чувство ритма и навык включенного слушания: ребенок не просто смотрит концерт, а соотносит знакомые песни с живым исполнением, сценическим движением и отвечает на вопросы ведущих.
Шоу пройдет 26 апреля (это воскресенье) в 16:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — полтора часа. Рекомендованный возраст — 0+.
В наличии билеты от 1100 до 3500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/detskiy-hor-velikan-s-novoy-programmoy-velikanshow