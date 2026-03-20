После сообщений местных жителей о массовой рубке деревьев вокруг «тропы здоровья» на место выехала корреспондент «Зеленоград.ру», осмотрела срубленные и помеченные под вырубку деревья, побеседовала с профильным специалистом.
На месте рубку прокомментировал сотрудник ГБУ «Автодороги ЗелАО», отвечающего за содержание зеленоградского лесопарка — он продолжал размечать деревья под вырубку.
«Большинство деревьев поражены короедом. Есть ветровальные или с обломанным стволом, а также упавшие после майского снегопада 2025 года. Мы сначала клеймили деревья с местными специалистами, потом приезжал московский лесопатолог, чтобы точно все проверить. И после всех оценок вышло 600 деревьев под вырубку».
Сколько времени займут эти работы — неизвестно. «Все будет зависеть также от погоды», — добавил представитель «Автодорог ЗелАО».
Сейчас места, где лежат неубранные поваленные деревья, огорожены. В четверг рабочие продолжали уборку в лесу.
Подобные санитарные рубки проходят в разных местах города в конце зимы и начале весны каждый год. Несколько лет назад, после массовой разметки деревьев под рубку в лесу 9-го микрорайона, «Зеленоград.ру» уже приглашал независимого эксперта, который рассказал о признаках наличия короеда и патологий у отмеченных деревьев (читайте об этом здесь: https://www.zelenograd.ru/story/suhostoynye-derevya-Dmtriy-Zvonka/). Оказалось, почти везде для рубки есть основания, не очевидные с первого взгляда.
В лесу 11-го микрорайона большая часть помеченных или уже срубленных сейчас хвойных деревьев имеют такие признаки: россыпь маленьких круглых отверстий на коре, сделанных короедом, отваливающиеся куски коры, засыхающая и желтеющая крона.
«Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент природопользования, чтобы выяснить запланированные масштабы рубок по всему Зеленограду на 2026 год.