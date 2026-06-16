В мае 1980 года в роддоме установили новую систему работы — совместное пребывание матерей и новорожденных. Были оборудованы двухместные палаты-боксы, где малыш находился с мамой с самого рождения.

«Я рожала в 1976 году, — вспоминает зеленоградка Наталия К., — и нам деток приносили только на кормление. Так было легче и мамам и персоналу. Легче следить за новорожденными, чтобы не пропустить какие-нибудь отклонения в здоровье ребенка. Молодая мама по незнанию могла и не заметить сразу, что у малыша что-то не так. А моя подруга рожала в 1980 году, и как раз в это время ввели новую систему: детки уже с мамочками лежали».

Новая система нравилась многим пациенткам — она позволяла молодым мамам привыкнуть к новой роли и получить необходимые навыки ухода за младенцем.

«Я родила в 1988 году, — рассказывает Елена Б. — Нас с дочкой сразу положили вместе, и каждый день к нам приходили медсестры, обучали мыть, кормить, пеленать, и вообще, как ухаживать за детками. Когда нас выписали, я уже была подготовлена. Очень была рада, что ребенок с самого начала был при мне!»

За многие годы в роддоме случались разные, в том числе и удивительные истории. Одна из них началась в 1978 году, когда врачи сделали кесарево сечение 16-летней роженице, приняв младенца-девочку. Акушерка, принимавшая роды, обратила внимание врачей на странную картину: за окном на дереве сидел мальчишка-подросток — в 4:30 утра. Позже оказалось, что это 15-летний муж и отец новорожденной. А в 1996 году в роддом поступила молодая женщина — 18 лет. Врачи готовили ее к кесареву сечению, и перед осмотром она рассказала, что сама — тоже «кесаренок», и что именно её отец сидел на дереве в тот день — в 1978-м во время операции. На этот раз на свет появился мальчик.