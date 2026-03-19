Крокусы зацветают одними из первых: они используют запас питательных веществ в луковице, поэтому могут появиться сразу после схода снега, а иногда и раньше, чем полностью оттает почва. Их цветочная почка формируется ещё с осени и готова к быстрому старту при первом тепле, а переживать холод помогают заглубляющаяся луковица и природный «антифриз» — сахара в тканях.

Цветущие крокусы — это не просто «красиво». В фенологии (науке о сезонных изменениях) это один из маркеров начала весны. Вместе с ними обычно просыпаются почвенные насекомые, активизируются птицы, оживает верхний слой почвы.

