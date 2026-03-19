Крокусы часто воспринимаются как садовые цветы, но в городе они легко приживаются и на газонах, и во дворах — особенно там, где их когда-то высаживали. Со временем такие посадки разрастаются и выглядят уже как часть естественной среды. Это фото корреспондент «Зеленоград.ру» сделал возле корпуса 1462.
Крокусы зацветают одними из первых: они используют запас питательных веществ в луковице, поэтому могут появиться сразу после схода снега, а иногда и раньше, чем полностью оттает почва. Их цветочная почка формируется ещё с осени и готова к быстрому старту при первом тепле, а переживать холод помогают заглубляющаяся луковица и природный «антифриз» — сахара в тканях.
Цветущие крокусы — это не просто «красиво». В фенологии (науке о сезонных изменениях) это один из маркеров начала весны. Вместе с ними обычно просыпаются почвенные насекомые, активизируются птицы, оживает верхний слой почвы.
Если у вас во дворе или парке тоже появились первые цветы, присылайте фото — посмотрим вместе, как распускается город.