Водные туристы Зеленограда собираются 4 и 5 апреля — для участия в слете на Клязьме нужно зарегистрироваться 19.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В соревнованиях на воде могут принять участие туристы-водники старше 18 лет и родители с детьми. В программе — ралли и слалом.

Требования и зачеты

В зависимости от состава экипажа есть такие зачеты:

— двухместные мужские

— двухместные смешанные

— двух-трехместные семейные

— одноместные мужские

— одноместные женские


Требования к участникам:

— иметь медицинский допуск и быть здоровыми в период соревнований

— за детей несут ответственность сопровождающие взрослые

— иметь необходимое снаряжение и экипировку в соответствии с условиями проведения соревнований

— быть готовым к полевому размещению и отсутствию питания

Программа слета

— 4 апреля, суббота — ралли: сплав длиной 17 километров по реке Клязьме на байдарках

*старт с 10:30 до 11:30 — раздельный: по мере готовности

*маршрут: от моста через Клязьму в районе Майдарово до пешеходного моста перед пересечением Клязьмы и автодороги М-11 в районе деревни Клушино

*среднее время прохождения дистанции — от 2 до 4 часов

*имеются естественные и искусственные препятствия, требующие обноса.


— 5 апреля, воскресенье — слалом: преодоление на скорость размеченной воротами дистанции, которая составляет около 250 метров

*старт с 12:30 до 13:30 — раздельный: по мере готовности

*место старта находится немного выше по течению от пересечения Клязьмы и автодороги М-11 в районе деревни Клушино (недалеко от финиша ралли)

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://forms.yandex.ru/u/69a597381f1eb596da2f0430/

Организаторы отмечают возможность заказа машины для доставки плавсредств на место старта, а также обязанность участников: экипажи, сошедшие по какой-либо причине с трассы соревнований или при длительной задержке, обязаны сообщить об этом организаторам. Все вопросы обсуждаются в группе: https://vk.com/zel_slet.

Скачать документ с положением слета можно под постом ВКонтакте: https://vk.com/wall-225561471_6 .

Турнир по «Мафии» стартует в «Сыроварне» — игра с призами начнется 24 марта и продлится месяц Новости
Полицейские спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна в 4-м микрорайоне Новости
Платные парковки планируют ввести в Голубом Новости
Беспилотный поезд метро проехал первую тысячу километров Новости
Автомобиль зеленоградца арестовали за 65 неоплаченных штрафов по ПДД Новости
Активисты начали сбор подписей за отзыв лицензии КПО «Нева». Оставить их можно в Зеленограде Новости
ArenaplayТрактор17 объявляет просмотр игроков Реклама
Школьница из Зеленограда вошла в число лучших юных журналистов России Новости
Ярко-рыжие утки снова прилетели в Зеленоград Новости
Печать на одежде и аксессуарах в Зеленограде от 15 минут Реклама
«Дети были здоровы, отклонений не нашли». Роспотребнадзор завершил расследование после массового недомогания в школе 853 Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт, а из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
На зеленоградской сцене в романтическом спектакле «Там же, тогда же» сыграют народные артисты Максим Аверин и Анна Якунина Новости
В Зеленограде будущих родителей приглашают на информационные встречи с сотрудниками роддома в комфортном пространстве библиотеки Новости
Для Голубого готовят предложения по автобусам до станции Крюково Новости
Ещё один магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Брёхово Новости
Родители, выросшие в Зеленограде, отправятся с детьми в мир своего детства на интерактивной выставке — 21 марта в Выставочном зале Музея Новости
Пловец из Зеленограда завоевал три медали на Первенстве Москвы по плаванию Новости
Настоящая весна — первоцветы распускаются среди тающего снега в Зеленограде Новости
Репетитор английского приглашает учеников Реклама
Историю Зеленограда изучат через фотографии: от архивов до современности — 19 марта в Выставочном зале Музея Новости
Собак из Зеленограда приглашают на кастинг Новости
На большом экране в Зеленограде покажут спектакль «Принц и нищий» — инсценировку знаменитого романа Марка Твена, который изучают в школе Новости
Пятилетней девочке, на лечение которой горожане собирали деньги, успешно прооперировали сердце Новости
Известный стендап-комик Сергей Орлов выступит в Зеленограде с новой программой Новости
Жителей корпуса 1204 просят согласовать изменения фасада кафе «Ангел», которые сделали несколько лет назад Новости
Концерт-интерактив «Путешествие в мир Дисней» — артисты в образе героев мультфильмов исполнят песни под аккомпанемент оркестра в ДК МИЭТ Новости
Лекторий «Наукоград» приглашает на лекции об искусстве с Ольгой Владиславовной Морозовой — заведующей отделом эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Реклама
Постояльцев пансионата в Брехово эвакуировали из-за пожара Новости
Cамодельные постройки в подъездах начали сносить во время косметического ремонта — даже небольшие полки Новости
Кафе корейской кухни «Мистер Пак» скоро откроется в новом месте — в гастрономическом центре «Станция» на первом этаже Реклама
Базу кафе и ресторанов, доступных для людей на инвалидных колясках, увеличили на треть с помощью ИИ Новости
Отражена одна из крупнейших атак беспилотников на Московский регион Новости
Сдаёте ЕГЭ? Подготовка с опытными репетиторами курсов «Хорошист» в Зеленограде Реклама
Пожарные пошли по зеленоградским дворам с профилактикой на фоне роста числа пожаров Новости
У музыкальной школы имени Мусоргского изменился адрес Новости
Большинство участников опроса «Зеленоград.ру» заметили перебои мобильного интернета Новости
В зеленоградском Наноцентре открыли сборочно-испытательный комплекс для выпуска микросхем Новости
Автобус «Мосгортранса» запустят до областной больницы, где лечатся зеленоградцы с онкологией Новости
