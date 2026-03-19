Программа слета

— 4 апреля, суббота — ралли: сплав длиной 17 километров по реке Клязьме на байдарках

*старт с 10:30 до 11:30 — раздельный: по мере готовности

*маршрут: от моста через Клязьму в районе Майдарово до пешеходного моста перед пересечением Клязьмы и автодороги М-11 в районе деревни Клушино

*среднее время прохождения дистанции — от 2 до 4 часов

*имеются естественные и искусственные препятствия, требующие обноса.





— 5 апреля, воскресенье — слалом: преодоление на скорость размеченной воротами дистанции, которая составляет около 250 метров

*старт с 12:30 до 13:30 — раздельный: по мере готовности

*место старта находится немного выше по течению от пересечения Клязьмы и автодороги М-11 в районе деревни Клушино (недалеко от финиша ралли)

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://forms.yandex.ru/u/69a597381f1eb596da2f0430/

Организаторы отмечают возможность заказа машины для доставки плавсредств на место старта, а также обязанность участников: экипажи, сошедшие по какой-либо причине с трассы соревнований или при длительной задержке, обязаны сообщить об этом организаторам. Все вопросы обсуждаются в группе: https://vk.com/zel_slet.

Скачать документ с положением слета можно под постом ВКонтакте: https://vk.com/wall-225561471_6 .