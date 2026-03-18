Местный житель накопил 480 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Он получил 65 постановлений, но штрафы не оплачивал.

Сначала к должнику применили стандартные меры: запретили выезд из страны, начислили исполнительский сбор за неуплату долга в добровольный пятидневный срок и направили запросы для поиска его имущества.

Поскольку должник продолжал игнорировать требования, приставы завели разыскное дело. Во время рейда его удалось обнаружить его машину — её эвакуировали на спецстоянку. Если собственник не оплатит задолженность полностью, машину передадут на оценку, а затем выставят на торги. Вырученные деньги пойдут на погашение долга.