Местный житель накопил 480 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Он получил 65 постановлений, но штрафы не оплачивал.
Сначала к должнику применили стандартные меры: запретили выезд из страны, начислили исполнительский сбор за неуплату долга в добровольный пятидневный срок и направили запросы для поиска его имущества.
Поскольку должник продолжал игнорировать требования, приставы завели разыскное дело. Во время рейда его удалось обнаружить его машину — её эвакуировали на спецстоянку. Если собственник не оплатит задолженность полностью, машину передадут на оценку, а затем выставят на торги. Вырученные деньги пойдут на погашение долга.
Судебные приставы разъяснили, в каких случаях могут арестовать автомобиль и другое имущество:
— до 50 тысяч рублей — чаще всего деньги списывают с банковских счетов или удерживают из зарплаты
— от 50 до 300 тысяч рублей — приставы могут рассматривать арест имущества, например бытовой техники или электроники
— свыше 300 тысяч рублей — риск ареста и изъятия автомобиля становится максимальным.
Это не первый такой случай и самый крупный долг за штрафы. Несколько лет назад у зеленоградца арестовали автомобиль из-за долга по штрафам ГИБДД более чем на два миллиона рублей.
Машины арестовывают и за другие долги. В прошлом году за долги по ЖКХ арестовали машину и бытовую технику жители Голубого. Вообще, в службе судебных приставов считают арест автомобиля самой действенной мерой по возврату долга.