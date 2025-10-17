Долги за отопление и горячую воду взыскивает таким образом ООО «Жилремстрой» с помощью судебного пристава, который активизировался по их ходатайству.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом был осуществлён выезд по месту жительства должника в Голубое. В ходе мероприятий наложен арест на бытовую технику, автомобиль и иное движимое имущество неплательщика», сообщили в компании.

Это только один должник, но у компании их всего больше 450 — примерно по 50 квартир на один дом. В «Жилремстрое» отметили, что вынуждены прибегать к таким мерам, потому неплатежи создают угрозу снабжению теплом добросовестных жильцов. И действительно — сообщения об авариях и ремонтах появляются регулярно.

