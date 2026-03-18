Игры будут проходить каждую неделю по вторникам с 19:00 в ресторане в Савелкинском проезде. Один игровой вечер длится 3 часа и включает несколько раундов с ведущим. В стоимость включены приветственный напиток и скидка на меню, а победителей ждут призы.
«Мафия» — это командная ролевая игра, появившаяся в конце 20-го века и получившая широкое распространение как инструмент развития социальных навыков. В игре сочетаются элементы логики, психологии и импровизации: участники анализируют речь и поведение друг друга, учатся замечать несоответствия и выстраивать аргументированную позицию.
Игры пройдут 24 и 31 марта, 7 и 14 апреля, при этом в рамках месяца проводится турнир: за победы начисляются баллы, и по итогам формируется финальный стол игроков.
Победителей ждут призы — депозит на посещение ресторана номиналом 3 000, 5 000 и 10 000 рублей. В стоимость участия входит работа ведущего, приветственный напиток и скидка 10% на меню.
Формула турнира: 4 вечера по 3 игры, минимум пять сыгранных игр за месяц (то есть можно пропустить один-два вечера), каждая победа равна одному баллу. Финальный стол — 14 игроков без возможности замены.
Участие в одном вечере стоит 500 рублей. Билеты продают на три игры подряд, финалисты участвуют в последней игре турнира (четвертый вторник) бесплатно.
Турнир пройдет в ресторане «Сыроварня» (Савелкинский проезд, дом 10). Телефон ресторана: 8-495-183-76-00. Билеты на первые три даты: https://www.syrovarnya.com/promotions_and_news/news/296414
— Ресторанный комплекс «Раздолье» (въезд в Зеленоград на Георгиевском шоссе у заправки «Татнефть»):
*игры клуба «Wake up Mafia!» (на фото) проходят по воскресеньям с 17:00 до 23:00, участие стоит 300 рублей, «распробовать» первую игру можно бесплатно, график публикуют в сообществе клуба.
*клубные игры «Мафия клуба Наутилус» обычно проходят по четвергам с 19:30 до 23:30
*уточнить актуальность на ближайший четверг и выходные и записаться можно в группе ресторана или по телефону: 8-499-444-14-88
— «Корчма Диканька» (Савелкинский проезд, дом 12): время от времени и здесь играют в «Мафию», участие стоит 300 рублей, уточнить детали можно в группе ресторана или по телефону: 8-903-520-51-51