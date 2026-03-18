Подробнее о турнире в «Сыроварне»

Игры пройдут 24 и 31 марта, 7 и 14 апреля, при этом в рамках месяца проводится турнир: за победы начисляются баллы, и по итогам формируется финальный стол игроков.

Победителей ждут призы — депозит на посещение ресторана номиналом 3 000, 5 000 и 10 000 рублей. В стоимость участия входит работа ведущего, приветственный напиток и скидка 10% на меню.

Формула турнира: 4 вечера по 3 игры, минимум пять сыгранных игр за месяц (то есть можно пропустить один-два вечера), каждая победа равна одному баллу. Финальный стол — 14 игроков без возможности замены.

Участие в одном вечере стоит 500 рублей. Билеты продают на три игры подряд, финалисты участвуют в последней игре турнира (четвертый вторник) бесплатно.

Турнир пройдет в ресторане «Сыроварня» (Савелкинский проезд, дом 10). Телефон ресторана: 8-495-183-76-00. Билеты на первые три даты: https://www.syrovarnya.com/promotions_and_news/news/296414