В субботу в Музее Зеленограда будут рисовать натюрморт, вдохновленный утонченной женской натурой. Для создания художественной композиции будут использованы такие атрибуты, как предметы гардероба, головные уборы, украшения, парфюмерия, скульптурная пластика.

Участникам нужно принести свои материалы, а композицию и мольберт организуют. Раз в год лучшие работы показывают на отчетной выставке в КЦ «Зеленоград».