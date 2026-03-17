Художников приглашают нарисовать натюрморт, а из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей 17.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу в Музее Зеленограда будут рисовать натюрморт, вдохновленный утонченной женской натурой. Для создания художественной композиции будут использованы такие атрибуты, как предметы гардероба, головные уборы, украшения, парфюмерия, скульптурная пластика.

Участникам нужно принести свои материалы, а композицию и мольберт организуют. Раз в год лучшие работы показывают на отчетной выставке в КЦ «Зеленоград».

«Живописные субботы» — часть художественного проекта для тех, кто хочет регулярно практиковаться в жанре натюрморта и работать с профессионально собранными постановками. Куратор: член Московского союза художников Нина Силаева. Проект задуман как регулярная практика в одном из базовых жанров живописи, где важны работа с композицией, светом, фактурами и цветом.

Мероприятие пройдет 21 февраля (это суббота) в 14:00 в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360), вход № 3.

Продолжительность — 4 часа, возрастное ограничение — 12+. Вход свободный, но не забудьте про материалы, которые нужно принести с собой. Телефоны для справок: 8-499-731-82-89, 8-916-055-18-21

Метки:
досуг, мероприятие, Музей Зеленограда
