Узнаваемые актеры театра и кино представят зрителю историю любви длиной в четверть века. Билеты на спектакль 15 апреля в КЦ «Зеленоград» уже продаются.
По сюжету, герои дают друг другу обещание видеться раз в году, и эти сутки становятся для них точкой отсчета на протяжении десятилетий. Постановка подойдет тем, кто любит драматургию, построенную на диалоге двух персонажей, и сюжет, разворачивающийся на фоне меняющейся эпохи.
В отзывах зрители отмечают прекрасный актерский дуэт, отличную работу режиссера, интересные костюмы и ракурс на ускользающую эпоху, глубину и эмоциональность постановки, легкость, доброту и остроумие инсценировки и долгое послевкусие после просмотра — и рекомендуют спектакль к просмотру.
Максим Аверин — актер театра, кино и телевидения, народный артист РФ. Широкую узнаваемость получил после главной роли следователя Сергея Глухарева в сериале «Глухарь». С 2012 года играет главную роль врача Олега Брагина в сериале «Склифосовский». В театре много лет работал в «Сатириконе», параллельно ведет телепроекты — на «Первом канале» как ведущий «Трех аккордов».
Анна Якунина — актриса театра и кино, народная артистка РФ. Театральная карьера связана с «Сатириконом» и «Ленкомом Марка Захарова». Для широкой телеаудитории одна из самых узнаваемых работ — роль Нины Дубровской в сериале «Склифосовский» (этот персонаж проходит через несколько сезонов).
Шоу пройдет 15 апреля (это среда) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 часа без антракта. Рекомендованный возраст — 16+.
В наличии билеты от 2 000 до 10 000 рублей.