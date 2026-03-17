Подробности и регистрация:

Серия встреч «Диалоги с акушерами» посвящена современным родам и послеродовому периоду. Это совместный проект зеленоградского роддома и библиотек.



По формату — это открытый разговор со специалистами, где можно обсудить подготовку к родам и задать вопросы о том, как устроены современные подходы к поддержке женщины в родах и восстановлению после них.



На ближайшей встрече 21 марта заявлены две темы:

— врач акушер-гинеколог Иван Осокин расскажет о том, как сегодня выстраивают поддержку в родах, какие существуют варианты обезболивания и на что обращают внимание, когда говорят о безопасности

— врач акушер-гинеколог Мария Бабина проведет выступление «Всё, что нужно знать о послеродовом периоде»

— после выступлений предусмотрены вопросы из зала



Темы разговора перекликаются с тем, о чем чаще всего спрашивают на подготовке к родам. Например, среди распространенных медицинских и немедикаментозных методов обезболивания в родах обычно обсуждают эпидуральную анестезию, ингаляционную смесь и методы самопомощи — выбор зависит от ситуации и возможностей конкретного стационара.



Послеродовый период часто называют «критическими первыми неделями»: именно в первые шесть недель важны наблюдение за самочувствием и поддержка физического и психического восстановления. Всемирная организация здравоохранения отдельно подчеркивает значимость контактов с медицинскими специалистами в этот период.



Встречи пройдут в уютном пространстве библиотеки в корпусе 1462. Регистрация проходит здесь: https://bilet.mos.ru/event/356534257/, обращайте внимание на нужную вам дату.