В Зеленограде будущих родителей приглашают на информационные встречи с сотрудниками роддома в комфортном пространстве библиотеки 17.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы смогут обсудить с акушерами-гинекологами подготовку к родам, узнать о важности партнерской поддержки и получить ответы на все волнующие вопросы. Впереди — три встречи по субботам в 11:00: 21 марта, 4 и 18 апреля. Это бесплатно, но нужно зарегистрироваться.

Серия встреч «Диалоги с акушерами» посвящена современным родам и послеродовому периоду. Это совместный проект зеленоградского роддома и библиотек.

По формату — это открытый разговор со специалистами, где можно обсудить подготовку к родам и задать вопросы о том, как устроены современные подходы к поддержке женщины в родах и восстановлению после них.

На ближайшей встрече 21 марта заявлены две темы:
— врач акушер-гинеколог Иван Осокин расскажет о том, как сегодня выстраивают поддержку в родах, какие существуют варианты обезболивания и на что обращают внимание, когда говорят о безопасности
— врач акушер-гинеколог Мария Бабина проведет выступление «Всё, что нужно знать о послеродовом периоде»
— после выступлений предусмотрены вопросы из зала

Темы разговора перекликаются с тем, о чем чаще всего спрашивают на подготовке к родам. Например, среди распространенных медицинских и немедикаментозных методов обезболивания в родах обычно обсуждают эпидуральную анестезию, ингаляционную смесь и методы самопомощи — выбор зависит от ситуации и возможностей конкретного стационара.

Послеродовый период часто называют «критическими первыми неделями»: именно в первые шесть недель важны наблюдение за самочувствием и поддержка физического и психического восстановления. Всемирная организация здравоохранения отдельно подчеркивает значимость контактов с медицинскими специалистами в этот период.

Встречи пройдут в уютном пространстве библиотеки в корпусе 1462. Регистрация проходит здесь: https://bilet.mos.ru/event/356534257/, обращайте внимание на нужную вам дату.

  • Ориентировочная продолжительность — 1,5 часа
  • Возрастное ограничение — 16+
  • Подробности можно узнать по телефону: 8-499-717?-08?-44

Метки:
досуг, родители, беременность, роддом, перинатальный центр, лекция, Библиотека театра и кино №252
