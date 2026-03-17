В посёлке на прошлой неделе обсуждали транспортные проблемы на выездном совещании Солнечногорской администрации. Одной из главных тем стало автобусное сообщение с железнодорожной станцией.
В администрации туманно рассказали о результатах совещания. По словам участников встречи, обращений по этому поводу много. Сейчас для решения вопроса готовят предложения, которые собираются обсуждать с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Других деталей нет. Давайте поможем администрации: напишите свои предложения по автобусам до станции в чате вк. А мы отправим запрос в минтранс, чтобы подробней узнать о планах.
