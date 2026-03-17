Листья и бутоны луковичных первоцветов переносят холод лучше многих других растений. Белоцветник и галантус относятся к одному семейству — амариллисовых, то есть они ботанические родственники нарциссов.

У первоцветов — очень короткий сезон активной жизни. Им важно успеть отцвести до того, как деревья полностью покроются листвой и закроют солнце. Поэтому у них такой быстрый весенний старт: несколько недель — и растение «засыпает» до следующего года.

Снег вокруг первых цветов будет сходить ещё примерно три недели. По данным синоптиков, за ближайшую неделю сугробы в Москве уменьшатся примерно на 20 сантиметров, к концу марта останется около 10-15 сантиметров, а полностью снежный покров должен сойти примерно к 12 апреля.