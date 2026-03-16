Маша Постная, на лечение которой жители Зеленограда и Солнечногорска собирали деньги всем миром, успешно перенесла сложную операцию на сердце.

Операцию провёл один из ведущих детских кардиохирургов США Педро Дель Нидо в Детской больнице Бостона. Родители сообщили, что врачи восстановили работу клапана и выполнили первый этап коррекции кровообращения. Это часть длительного лечения, которое проходит в несколько этапов.

У Маши критический врождённый порок сердца: фактически работала только половина сердца, а правое лёгкое долгое время оставалось «спящим» и не участвовало в кровообращении. Сатурация — насыщение крови кислородом — держалась на уровне около 80%, из-за чего девочка быстро уставала и не могла жить жизнью обычного ребёнка.