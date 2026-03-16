Пятилетней девочке, на лечение которой горожане собирали деньги, успешно прооперировали сердце 16.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Маша Постная, на лечение которой жители Зеленограда и Солнечногорска собирали деньги всем миром, успешно перенесла сложную операцию на сердце.

Операцию провёл один из ведущих детских кардиохирургов США Педро Дель Нидо в Детской больнице Бостона. Родители сообщили, что врачи восстановили работу клапана и выполнили первый этап коррекции кровообращения. Это часть длительного лечения, которое проходит в несколько этапов.

У Маши критический врождённый порок сердца: фактически работала только половина сердца, а правое лёгкое долгое время оставалось «спящим» и не участвовало в кровообращении. Сатурация — насыщение крови кислородом — держалась на уровне около 80%, из-за чего девочка быстро уставала и не могла жить жизнью обычного ребёнка.

Лечение стоило около 32 миллионов рублей. Эту сумму удалось в течение прошлого года — в том числе благодаря благотворительным концертам «Спаси сердце Маши» и помощи горожан.

«Маше „починили“ клапан, сделали первую часть гемодинамической коррекции. Кровоток через правое лёгкое, которое было „спящим“ на протяжении долгого времени, улучшается», — рассказали родители.
Неделю назад девочку выписали из стационара в съёмную квартиру в Бостоне. Теперь её ждут медикаментозная терапия и регулярные обследования. Домой Маша сможет вернуться только после того, как врачи разрешат долгий перелёт.

Родители поблагодарили всех, кто помог семье: «Друзья, большое спасибо вам, что поддерживаете нас, за то, что дали Машеньке возможность оказаться здесь. Благодаря вам у Маши появилась возможность дышать обоими лёгкими!»

