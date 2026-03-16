Поводом для голосования стало изменение внешнего вида фасада здания. В помещении кафе вместо двух узких окон сделали два более широких, установили навес над входом, а также обустроили входную группу с перилами и пандусом.

По словам собственника помещения, эти изменения выполнили, чтобы вход в кафе стал удобнее, а внутри заведения уютнее. Сейчас жителям предлагают подтвердить, что они не возражают против этих изменений.

Фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников, поэтому решения о его изменении принимаются на общем собрании собственников помещений. К таким изменениям относятся, в частности, изменение оконных проёмов, установка козырьков или устройство входных групп.

По словам собственника помещения, изменения были сделаны несколько лет назад. Сейчас проводится голосование, чтобы оформить их в соответствии с действующим порядком согласования. После завершения голосования решение собственников планируют передать в жилищную инспекцию.

Жители могут проголосовать онлайн — через сайт или приложение «Электронный дом». Также можно оставить письменное решение. Бланки для голосования находятся в кафе «Ангел» в корпусе 1204, поэтому проголосовать можно прямо там. Кафе работает ежедневно с 8:30 до 21:00.

Кроме того, представители организаторов обходят квартиры и собирают подписи жителей дома.