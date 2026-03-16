Программа объединяет концертный формат и интерактив с персонажами знакомых мультфильмов. Она подойдет детям с родителями, которым интересны музыкальные сказочные истории, сценическое шоу и живое исполнение известных мелодий. Это формат для совместного досуга, где привычные сюжеты и песни переносятся на сцену через оркестровое звучание, вокал и визуальное действие. Мероприятие пройдет 4 апреля.
Организаторы анонсируют живое исполнение в аранжировках солистов камерного оркестра, вокальное исполнение, танцующих артистов в костюмах главных героев и интерактив с персонажами мультфильмов. В программе заявлены музыкальные темы из «Короля Льва», «Холодного сердца», «Аладдина», «Русалочки», «Троллей», «Анастасии», «Моаны», «Рапунцель» и других мультфильмов. Также указано, что гостей ждут подарки и фотографии на память.
Такие программы работают сразу в нескольких направлениях: с одной стороны, они опираются на узнаваемые детские сюжеты, с другой — знакомят ребенка с живым сценическим исполнением и более насыщенным музыкальным звучанием. Когда популярные саундтреки звучат в оркестровой обработке, дети могут по-другому услышать знакомую музыку и обратить внимание на тембр, ритм и характер исполнения. Это помогает развивать музыкальное восприятие, внимание и общий культурный кругозор.
Концерт состоится 4 апреля (это суббота) в 16:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Продолжительность — 1,5 часа с антрактом, возрастное ограничение — 0+.
Билеты от 1300 до 3300 рублей: https://dkmiet.ru/traveldisney.
На момент публикации билетов много: можно выбрать удобные места. На странице по ссылке «Выбрать билет» нажимайте картинку «Путешествие в мир Дисней» (справа), далее в списке городов выбирайте Зеленоград.