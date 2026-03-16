Постояльцев пансионата в Брехово эвакуировали из-за пожара 16.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Двухэтажное деревянное здание пансионата загорелось днем в пятницу. В момент пожара внутри находились 59 человек — 55 постояльцев и четыре сотрудника. Всех их эвакуировали. Открытое горение пожарные локализовали на площади около 60 квадратных метров.

Прокуратура организовала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Сообщают, что пострадавших нет, но возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Сеть пансионатов «Вековие» предоставляет услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в Москве и Подмосковье. Кроме пансионата в Брехово, у сети есть отделение в Голубом.

происшествия, пожары, деревня брехово
