Система обращает внимание на несколько признаков — например, есть ли пандус, поручни, ступени, высокий порог и достаточно ли широкий вход. На основе этих данных алгоритм делает вывод о доступности. По данным компании, нейросеть уже проанализировала более 900 тысяч фотографий.

Отметку можно увидеть в карточке организации в разделе «Особенности». Кроме того, доступные места можно найти через фильтр — например, при поиске в категории «Где поесть» выбрать параметр «Доступность входа на инвалидной коляске».

Благодаря автоматическому анализу выросло и число наглядных подтверждений. Доля заведений, у которых есть хотя бы одна фотография в разделе «Доступность», увеличилась с 14% до 63%. Если вывод нейросети расходится с пользовательской информацией, такие случаи отправляют на ручную проверку.

В компании считают, что технология поможет быстрее расширять базу доступных мест. Это важно для людей с ограниченной мобильностью: возможность заранее узнать, получится ли попасть в кафе или ресторан, делает городскую среду более предсказуемой.

Исследования городской среды показывают, что доступность пространства напрямую влияет на возможность людей участвовать в обычной жизни — ходить в кафе, пользоваться услугами и свободно перемещаться по городу.

Но даже с новыми технологиями проблема доступности остаётся актуальной.