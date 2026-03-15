Сотрудники пожарной части №70 начали обходить дворы и рассказывать горожанам о бытовой пожарной безопасности. Им раздают памятки, объясняют, из-за чего чаще всего случаются возгорания, как пользоваться электроприборами и что делать, если начался пожар. Отдельно напоминают и о машинах, которыми перекрывают проезды во дворах.

Эта акция, похоже, связана с ростом числа пожаров в округе — об этом в МЧС говорили ещё в феврале. Среди причин называли холодную погоду, использование обогревателей и проблемы с проводкой. Известно как минимум о троих погибших на пожарах в Зеленограде с начала года.