Сотрудники пожарной части №70 начали обходить дворы и рассказывать горожанам о бытовой пожарной безопасности. Им раздают памятки, объясняют, из-за чего чаще всего случаются возгорания, как пользоваться электроприборами и что делать, если начался пожар. Отдельно напоминают и о машинах, которыми перекрывают проезды во дворах.
Эта акция, похоже, связана с ростом числа пожаров в округе — об этом в МЧС говорили ещё в феврале. Среди причин называли холодную погоду, использование обогревателей и проблемы с проводкой. Известно как минимум о троих погибших на пожарах в Зеленограде с начала года.
Судя по сообщению МЧС, профилактику решили сделать максимально «дворовой» и понятной: без лекций, а в формате коротких разговоров у подъездов, во дворах и возле машин. Пожарные говорят, что рассчитывают таким образом снизить риск возгораний и число пострадавших.
Проблема с запаркованными дворами для Зеленограда реальная. Очевидцы уже сообщали, что из-за припаркованных машин пожарным приходилось добираться пешком. Так было, например, при недавних пожарах в 14-м и 15-м микрорайонах.