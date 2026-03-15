Ко Дню Победы московские власти выплатят материальную помощь ветеранам и другим категориям жителей, связанным с Великой Отечественной войной. В 2026 году её получат около 23 тысяч москвичей, в 2015-м их было больше 250 тысяч.
Материальную помощь получают не только фронтовики. В список также входят труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и осаждённых городов, бывшие узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории. В последние годы в него также включают граждан, родившихся до конца 1931 года.
Несмотря на расширение перечня получателей этой выплаты, их число быстро уменьшалось. Наибольшее сокращение пришлось на время эпидемии ковида.
В Зеленограде, по данным за прошлый год, оставалось 16 непосредственных участников войны, десять лет назад их было около 400.
При этом размер самой выплаты постепенно увеличивался. В середине 2010-х она составляла 3-10 тысяч рублей, в 2020 году выросла до 10-25 тысяч, а в последние годы — до 25-70 тысяч рублей.