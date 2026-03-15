Ко Дню Победы московские власти выплатят материальную помощь ветеранам и другим категориям жителей, связанным с Великой Отечественной войной. В 2026 году её получат около 23 тысяч москвичей, в 2015-м их было больше 250 тысяч.

Материальную помощь получают не только фронтовики. В список также входят труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и осаждённых городов, бывшие узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории. В последние годы в него также включают граждан, родившихся до конца 1931 года.