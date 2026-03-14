По данным спасателей, за последние несколько дней толщина льда уменьшилась в среднем на 3-4 сантиметра, и процесс таяния продолжается.

Безопасным для одного человека обычно считают лёд толщиной не менее 10 сантиметров. Но весной ориентироваться только на сантиметры уже нельзя: во время оттепели лёд быстро теряет прочность и может не выдержать, даже если кажется достаточно толстым. Спасатели отмечают, что к вечеру могут появиться промоины из-за талой воды и ручьёв, стекающих в водоём.

Спасатели дежурят на Школьном озере и стараются предупредить рыбаков, детей и других людей, выходящих на лёд. Отдельно они просят родителей поговорить с детьми об опасности.

Несмотря на усиленное патрулирование, спасатели физически не могут находиться на каждом водоёме и успеть к каждому происшествию. Поэтому рассчитывать на помощь в последний момент опасно. В случае происшествия на воде нужно звонить по номеру 112.