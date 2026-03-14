«На территории Московской области возможны временные сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации», — сказал председатель комитета Мособлдумы по информационным технологиям Максим Коркин.

В Москве перебои мобильного интернета фиксируются примерно с 5-6 марта — уже вторую неделю. Когда они закончатся, неизвестно.

При этом, по данным источников на телеком-рынке, в столице начали работать так называемые «белые списки» сайтов и сервисов. Это механизм, при котором при ограничениях мобильного интернета доступ открывается только к определённым ресурсам, а остальной трафик блокируется.