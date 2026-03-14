«На территории Московской области возможны временные сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации», — сказал председатель комитета Мособлдумы по информационным технологиям Максим Коркин.
В Москве перебои мобильного интернета фиксируются примерно с 5-6 марта — уже вторую неделю. Когда они закончатся, неизвестно.
При этом, по данным источников на телеком-рынке, в столице начали работать так называемые «белые списки» сайтов и сервисов. Это механизм, при котором при ограничениях мобильного интернета доступ открывается только к определённым ресурсам, а остальной трафик блокируется.
Полного публичного перечня таких сервисов нет, но в публикациях упоминаются государственные сайты и крупные российские интернет-платформы. В их числе, например, приложения VK и MAX.
При этом нет подтверждения, что именно такой же набор разрешённых сервисов уже работает в каждом районе Москвы или в Зеленограде: в разных частях города ограничения и настройки сети могут отличаться.
Например, в Московской области обещают сохранить доступ к ряду «социально значимых ресурсов». Среди них — региональный портал госуслуг Подмосковья, портал здравоохранения Московской области, сервис единой аутентификации, система «ЖКХ-Контур» и цифровые сервисы системы 112.