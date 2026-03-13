В главном офисе Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ) на Панфиловском проспекте, 10, открылся новый Центр проектирования площадью более полутора тысяч квадратных метров. Центр создан для ускорения полного цикла разработки оборудования для микроэлектроники — от идеи и инженерных расчетов до подготовки рабочей конструкторской документации.
В центре разместились семь ключевых подразделений НИИТМ. Здесь работают инженеры, конструкторы, программисты и другие специалисты — всего более ста сотрудников. Среди новых направлений — разработка роботизированных систем и установок для ионной имплантации.
НИИТМ — одно из старейших предприятий зеленоградского микроэлектронного кластера. Институт создан в 1962 году и занимается разработкой технологического оборудования для производства микросхем. Речь идет о сложных установках, на которых фабрики формируют структуры на кремниевых пластинах: проводят плазмохимическое травление, наносят тонкие пленки, выполняют термическую обработку и другие технологические операции.
Одно из направлений, которое развивают в новом центре, — оборудование для ионной имплантации. Этот процесс используется при производстве полупроводников: ускоренные ионы внедряют в кремний, формируя области проводимости и p-n-переходы в микросхемах. В НИИТМ такие установки разрабатывают совместно с научными организациями.
Создание центра профинансировано за счет собственных средств института. Пространство организовано по современному офисному принципу: здесь есть кабинеты, зоны open space и переговорные. Во время реконструкции обновили фасадное остекление здания и полностью заменили инженерные коммуникации.
Открытие центра связано и с государственными программами развития отрасли. НИИТМ участвует в программе «Развитие электронного машиностроения», которая направлена на создание отечественного оборудования для производства микроэлектроники и снижение зависимости от импорта.
Институт входит в группу компаний «Элемент» — объединение предприятий микроэлектроники, в которое также входят, в частности, завод «Микрон» и НИИ молекулярной электроники. Группа объединяет более 30 дизайн-центров и производственных площадок и владеет сотнями патентов. В начале 2026 года «Элемент» перешёл под контроль государства после того, как АФК «Система» продала свою долю Сберу.