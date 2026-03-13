Одно из направлений, которое развивают в новом центре, — оборудование для ионной имплантации. Этот процесс используется при производстве полупроводников: ускоренные ионы внедряют в кремний, формируя области проводимости и p-n-переходы в микросхемах. В НИИТМ такие установки разрабатывают совместно с научными организациями.



Создание центра профинансировано за счет собственных средств института. Пространство организовано по современному офисному принципу: здесь есть кабинеты, зоны open space и переговорные. Во время реконструкции обновили фасадное остекление здания и полностью заменили инженерные коммуникации.



Открытие центра связано и с государственными программами развития отрасли. НИИТМ участвует в программе «Развитие электронного машиностроения», которая направлена на создание отечественного оборудования для производства микроэлектроники и снижение зависимости от импорта.



Институт входит в группу компаний «Элемент» — объединение предприятий микроэлектроники, в которое также входят, в частности, завод «Микрон» и НИИ молекулярной электроники. Группа объединяет более 30 дизайн-центров и производственных площадок и владеет сотнями патентов. В начале 2026 года «Элемент» перешёл под контроль государства после того, как АФК «Система» продала свою долю Сберу.