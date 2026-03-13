В одном из старейших зеленоградских предприятий открыли новый Центр проектирования 13.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В главном офисе Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ) на Панфиловском проспекте, 10, открылся новый Центр проектирования площадью более полутора тысяч квадратных метров. Центр создан для ускорения полного цикла разработки оборудования для микроэлектроники — от идеи и инженерных расчетов до подготовки рабочей конструкторской документации.

В центре разместились семь ключевых подразделений НИИТМ. Здесь работают инженеры, конструкторы, программисты и другие специалисты — всего более ста сотрудников. Среди новых направлений — разработка роботизированных систем и установок для ионной имплантации.

НИИТМ — одно из старейших предприятий зеленоградского микроэлектронного кластера. Институт создан в 1962 году и занимается разработкой технологического оборудования для производства микросхем. Речь идет о сложных установках, на которых фабрики формируют структуры на кремниевых пластинах: проводят плазмохимическое травление, наносят тонкие пленки, выполняют термическую обработку и другие технологические операции.

Одно из направлений, которое развивают в новом центре, — оборудование для ионной имплантации. Этот процесс используется при производстве полупроводников: ускоренные ионы внедряют в кремний, формируя области проводимости и p-n-переходы в микросхемах. В НИИТМ такие установки разрабатывают совместно с научными организациями.

Создание центра профинансировано за счет собственных средств института. Пространство организовано по современному офисному принципу: здесь есть кабинеты, зоны open space и переговорные. Во время реконструкции обновили фасадное остекление здания и полностью заменили инженерные коммуникации.

Открытие центра связано и с государственными программами развития отрасли. НИИТМ участвует в программе «Развитие электронного машиностроения», которая направлена на создание отечественного оборудования для производства микроэлектроники и снижение зависимости от импорта.

Институт входит в группу компаний «Элемент» — объединение предприятий микроэлектроники, в которое также входят, в частности, завод «Микрон» и НИИ молекулярной электроники. Группа объединяет более 30 дизайн-центров и производственных площадок и владеет сотнями патентов. В начале 2026 года «Элемент» перешёл под контроль государства после того, как АФК «Система» продала свою долю Сберу.

Метки:
микроэлектроника, НИИ Точного машиностроения (НИИТМ)
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на выходные 14-15 марта и новую неделю Новости
На большом экране в Зеленограде покажут спектакль «Бесы» — громкий роман Достоевского интерпретировали как современный психологический триллер Новости
Расписание электричек МЦД-3 существенно изменится на выходных 14 и 15 марта Новости
В одном из старейших зеленоградских предприятий открыли новый Центр проектирования Новости
Утренник «Мамаслет» — весенняя встреча для родителей с малышами от 1 года до 3 лет состоится 19 марта в Музее Зеленограда: регистрация идет, места есть Новости
Отравление в зеленоградской школе «не подтвердилось». Почему 15 детей жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту — до сих пор непонятно Новости
Автобусные остановки будущего — концепт от Студии Лебедева Новости
Налоговый вычет за занятия спортом теперь можно получать и за родителей-пенсионеров Новости
Тракторы снова раскатывают газоны у пешеходных дорожек. Проблеме много лет, но её продолжают «чинить» вместо того, чтобы решать Новости
Автобусы «Мосгортранса» запустят между метро «Тушинская» и Красногорском Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышел боевик с Джеки Чаном, эпос про викингов, историческая немецкая драма, французская комедия-приключение и другие фильмы Новости
Картина с электричкой на вокзале в Крюково получила гран-при на конкурсе юных художников Новости
Лифты «ушатали» во время капремонта — так жители 12-го микрорайона объясняют поломки и «падения» Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Домра, гусли и фортепиано — учащиеся детской музыкальной школы Зеленограда покажут ровесникам, как можно проявиться и чего достичь через народную и классическую музыку Новости
Юбилейный концерт хора Сретенского монастыря — 17 апреля в КЦ «Зеленоград» Новости
Выставка-пристройство кошек и собак из зеленоградского приюта — 14 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Лебединое озеро» — не просто сказку, но аллегорию свободы Новости
Теперь официально — весна наступила: в Зеленограде убрали новогодние ёлки Новости
Книгу про Майнкрафт представит автор в зеленоградской библиотеке 21 марта Новости
«Дышать невозможно»: на митинге КПРФ жители потребовали перестать возить на мусорный полигон «Нева» несортированный мусор Новости
Танцевальный курс чечетки открыли для зеленоградцев старшего возраста Новости
За пьяную езду на электросамокатах осудили двух жителей Солнечногорского округа Новости
Магазин «Смешные цены» в Андреевке закрылся. На его месте, возможно, откроется «Магнит» Новости
Клещей этой весной может быть больше обычного. Они уже просыпаются Новости
Магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Андреевке Новости
Десять советов на случай отключения мобильного интернета — как выжить в новой реальности Новости
Альтернативная группа «Слот» выступит в зеленоградском клубе Новости
Терминалы на станции Крюково вновь принимают оплату по картам Новости
Терминалы на станции Крюково не принимают оплату по картам Новости
Вход в «Детский мир» на улице Андреевка оказался затруднен для родителей с колясками Новости
Дополнительные парковки планируют сделать в промзоне Алабушево Новости
Курс «Русский по пятницам» проходит в Зеленограде в рамках подготовки к «Тотальному диктанту» Новости
