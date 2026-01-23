«Сбер» стал совладельцем группы компаний «Элемент» — крупнейшего в России производителя микроэлектроники, в который входят зеленоградские «Микрон», НИИМЭ и НИИТМ. Свою долю Сбер выкупил у АФК «Система» и у других частных владельцев. Вторым крупнейшим акционером «Элемента» остаётся госкорпорация «Ростех». Таким образом «Элемент» теперь фактически находится под контролем государства — через госбанк и госкорпорацию.

На фоне этого стало известно о новом плане правительства по развитию микроэлектроники — градообразующей отрасли для Зеленограда.

По данным профильного издания CNews, предполагается создание «Объединенной микроэлектронной компании» (другой вариант «Объединенная радиоэлектронная корпорация»), в развитие которой до 2030 года вложат 1 трлн рублей.

Средства для финансирования создаваемой госкорпорации, по данным источников CNews, планируют брать с технологического сбора. Он будет взиматься с 1 сентября за единицу электронной продукции при ввозе или производстве, а перечень товаров и ставки отдельно установит правительство. В законе прописан «потолок» — до 5000 рублей за единицу. Таким образом, покупая импортную электронику, вы будете финансировать развитие российской.

Деньги пойдут на подготовку кадров, развитие инфраструктуры (химия, материалы, оборудование) и создание микроэлектронного производства полного цикла. Оно будет включать завод по производству чипов по топологии 28 нм и ниже. Часть средств будет направлена на развитие производственных площадок зеленоградской компании «НМ-Теха», которая контролируется государственным «Вэб рф».

Помимо компаний теперь уже государственного «Элемента» и «НМ-Теха» в микроэлектронную корпорацию может войти «Ангстрем», на котором по-прежнему висят долговые обязательства перед тем же «Вэб рф».

Сторонники консолидации считают, что без «крупных денег», вертикальной интеграции цепочки от разработки до производства и единого управления отрасль не сможет быстро закрыть технологические разрывы. Скептики же указывают на риски: при переходе активов под единое управление может снизиться прозрачность.

Но если часть обещанного финансирования действительно пойдёт на развитие площадок в городе, это может означать дополнительные инвестиции в оборудование и инфраструктуру, новые заказы, более стабильную загрузку предприятий и рабочие места — есть повод для осторожного оптимизма. Одновременно риски тоже очевидны: при консолидации обычно следуют реорганизации и смена управленческих моделей, и до появления официальных документов непонятно, кого и как именно затронут будущие решения.