«Нарушения устранены, нормальная работа лифтов, табло, дверей и кнопок обеспечена», — отчиталась компания «СП «Практика», обслуживающая зеленоградские лифты, в ответ на недавнюю жалобу на лифт в корпусе 1202, пролетевший несколько этажей, и регулярные поломки остальных лифтов в доме.

Однако под публикацией об одном сорвавшемся лифте собралось много отзывов из соседних домов о таких же проблемах: лифты часто ломаются, застревают, работают со скрежетом, скрипом и вибрацией. При этом некоторые говорят, что виновата не столько сама техника, сколько «ушатывание» лифтов при капремонтах.

«В корпусе 1201 при капремонте лифты набивали тяжелыми материалами. Рабочие долбили по кнопкам». «В 1203 вся левая сторона лифтов стоит уже сутки, спасибо капремонту», «В 1211 тоже всё ушатано, скрипят, гремят, ехать страшно», — делятся соседи.