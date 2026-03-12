«Нарушения устранены, нормальная работа лифтов, табло, дверей и кнопок обеспечена», — отчиталась компания «СП «Практика», обслуживающая зеленоградские лифты, в ответ на недавнюю жалобу на лифт в корпусе 1202, пролетевший несколько этажей, и регулярные поломки остальных лифтов в доме.
Однако под публикацией об одном сорвавшемся лифте собралось много отзывов из соседних домов о таких же проблемах: лифты часто ломаются, застревают, работают со скрежетом, скрипом и вибрацией. При этом некоторые говорят, что виновата не столько сама техника, сколько «ушатывание» лифтов при капремонтах.
«В корпусе 1201 при капремонте лифты набивали тяжелыми материалами. Рабочие долбили по кнопкам». «В 1203 вся левая сторона лифтов стоит уже сутки, спасибо капремонту», «В 1211 тоже всё ушатано, скрипят, гремят, ехать страшно», — делятся соседи.
Отдельного регламента, который описывает использование лифтов во время капремонта, в открытых источниках нет. Но действуют общие правила эксплуатации лифтов. Главное требование — не превышать грузоподъёмность лифта, которая указывается в кабине. Для большинства пассажирских лифтов в жилых домах это обычно 400-630 килограммов.
Для сравнения: один мешок строительной смеси — около 25-30 кг, мешок цемента — около 50 кг, пачка плитки — 20-30 кг. То есть перегрузка может возникнуть уже при перевозке 10-15 мешков стройматериалов, особенно если в кабине находятся люди или тележка.
Специалисты по обслуживанию лифтов отмечают, что на оборудование сильнее всего влияют не столько тяжёлые грузы, сколько ударные нагрузки, когда тяжёлые мешки или плитку резко ставят на пол кабины или ударяют тележкой по дверям. В такие моменты нагрузка на механизмы может в несколько раз превышать вес самого груза, что быстрее приводит к износу роликов дверей, датчиков и других элементов лифта.
Что делать жителям
Если в доме начался ремонт, о сохранности лифта стоит позаботиться заранее
Если речь идёт о капремонте или работах в общих помещениях дома, жаловаться стоит:
- в управляющую компанию («Жилищник»)
- на портал «Наш город», выбрав проблему с лифтом
- при необходимости — в Фонд капитального ремонта, если работы идут по его линии
Если ремонт начался в одной из квартир, сначала стоит обращаться в управляющую компанию: она должна проверить, не повреждают ли лифт при перевозке стройматериалов. Если есть признаки повреждения общего имущества, УК может потребовать от собственника или рабочих прекратить нарушения и устранить последствия.