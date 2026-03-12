На большой зеленоградской сцене прозвучит программа, в которой духовная музыка соседствует с хорошо узнаваемыми песнями из разных периодов российской истории — от церковной традиции до песен военной поры. Билеты активно покупают, но места еще есть.
Хор Московского Сретенского монастыря известен как коллектив, который работает одновременно в богослужебной и концертной среде. Миссия хора — сохранение духовных традиций и песенной культуры России.
Формат подойдет тем, кто интересуется хоровым звучанием без инструментальной «обвязки» и хочет услышать концертную версию репертуара, который у коллектива обычно соединяет церковные распевы и светскую песенную культуру.
Концерт пройдет 17 апреля (это пятница) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
- Продолжительность — 2 часа с антрактом.
- Рекомендованный возраст — 6+.
В наличии билеты от 3800 до 5000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-hora-sretenskogo-monastirya