О концерте и билетах:

Хор Московского Сретенского монастыря известен как коллектив, который работает одновременно в богослужебной и концертной среде. Миссия хора — сохранение духовных традиций и песенной культуры России.

Формат подойдет тем, кто интересуется хоровым звучанием без инструментальной «обвязки» и хочет услышать концертную версию репертуара, который у коллектива обычно соединяет церковные распевы и светскую песенную культуру.