Солнечногорский городской суд оштрафовал владельца электросамоката Андрея Коновалова на 200 тысяч рублей за повторную езду в состоянии опьянения. Самокат у него конфисковали и запретили пользоваться подобными средствами передвижения на полтора года.

Суд установил, что прошлым летом Коновалов, уже наказанный по административной статье за пьяную езду на электросамокате, снова выехал на дорогу в нетрезвом состоянии и был остановлен в деревне Вельево. Дело рассматривали по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Другой житель Солнечногорска Дмитрий Бычков, уже осужденный по уголовной статье за пьяную езду на электросамокате, снова выпил, поехал и попался. Вчера тот же суд вынес ему приговор, но более суровый: год лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами на 4,5 года. Бычкова судили по части 2 статьи 264.1: он поехал на самокате пьяным, уже имея непогашенную судимость за аналогичное преступление. Самокат тоже конфисковали.

В Москве такие приговоры тоже выносят — первый случай был в 2024 году. Тогда водителя самоката приговорили к 100 часам обязательных работ.