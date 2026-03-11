Солнечногорский городской суд оштрафовал владельца электросамоката Андрея Коновалова на 200 тысяч рублей за повторную езду в состоянии опьянения. Самокат у него конфисковали и запретили пользоваться подобными средствами передвижения на полтора года.
Суд установил, что прошлым летом Коновалов, уже наказанный по административной статье за пьяную езду на электросамокате, снова выехал на дорогу в нетрезвом состоянии и был остановлен в деревне Вельево. Дело рассматривали по части 1 статьи 264.1 УК РФ.
Другой житель Солнечногорска Дмитрий Бычков, уже осужденный по уголовной статье за пьяную езду на электросамокате, снова выпил, поехал и попался. Вчера тот же суд вынес ему приговор, но более суровый: год лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами на 4,5 года. Бычкова судили по части 2 статьи 264.1: он поехал на самокате пьяным, уже имея непогашенную судимость за аналогичное преступление. Самокат тоже конфисковали.
В Москве такие приговоры тоже выносят — первый случай был в 2024 году. Тогда водителя самоката приговорили к 100 часам обязательных работ.
Юридически ситуация с электросамокатами остаётся неоднозначной. По действующим ПДД они относятся к средствам индивидуальной мобильности. Но Верховный суд в августе 2025 года указал: самокат может признаваться транспортным средством в уголовных делах, а если мощность двигателя превышает 0,25 кВт, то такое устройство уже считается мопедом. Для управления мопедом нужны права категории «М», а ответственность для его водителя наступает по тем же правилам, что и для водителей других механических транспортных средств, в том числе за пьяную езду.
На этом фоне в Москве добиваются отдельного ужесточения правил именно для личных самокатов. В мае 2025 года в Мосгордуме поддержали обращение в правительство России с предложением изменить федеральное законодательство и распространить регулирование на все СИМ, а не только на прокатные. Среди предложений — обязательная регистрация личных электросамокатов, выдача номерных знаков и разрешение парковки только в специально выделенных местах. Сейчас многие ограничения в столице действуют прежде всего для сервисов кикшеринга: верификация возраста, ограничения скорости и номера для автоматической фиксации нарушений.
Аварийность с самокатами в России растёт, но в Москве падает. В России за 2025 год ДТП с участием СИМ было на 26% больше, чем годом ранее. Москва при этом — один из лидеров по снижению аварийности: число таких ДТП в столице за год сократилось вдвое, хотя число поездок растёт.