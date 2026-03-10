О планах разместить площадку «Алабушево 2» особой экономической зоны «Технополис Москва» между тремя зеленоградскими микрорайонами — 20, 22 и 23 — стало известно недавно, когда она появилась на карте программы комплексного развития территорий (КРТ). Для некоторых местных жителей это стало неприятным сюрпризом.
Жители 23-го микрорайона передали в редакцию «Зеленоград.ру» открытое письмо и планируют обратиться в мэрию с рядом вопросов и требований.
В обращении жители требуют приостановить согласование и строительство до «проведения всестороннего изучения»: организовать публичные слушания, провести независимую экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду, раскрыть полную информацию о планируемом объекте и рассмотреть альтернативные площадки.
Авторы обращения хотят понимать, какое производство планируется разместить через дорогу от их домов, его класс опасности и границы санитарно-защитных зон. Они опасаются загрязнения воздуха промышленными выбросами, шума, вибрации, роста грузового трафика, а также общего снижения качества жизни и стоимости жилья.
Жители вспоминают, что застройщик позиционировал 23-й микрорайон (коммерческое название «Зеленый бор») как экологически чистую жилую зону с акцентом на близость к природе, чистый воздух и комфортную городскую среду. Многие семьи покупали здесь жильё именно поэтому, а теперь считают, что запланированная промзона нарушает их права.
Инициативная группа подготовила коллективное обращение на имя мэра Москвы и префекта. Сбор подписей среди жителей района продолжается.