О планах разместить площадку «Алабушево 2» особой экономической зоны «Технополис Москва» между тремя зеленоградскими микрорайонами — 20, 22 и 23 — стало известно недавно, когда она появилась на карте программы комплексного развития территорий (КРТ). Для некоторых местных жителей это стало неприятным сюрпризом.

Жители 23-го микрорайона передали в редакцию «Зеленоград.ру» открытое письмо и планируют обратиться в мэрию с рядом вопросов и требований.

В обращении жители требуют приостановить согласование и строительство до «проведения всестороннего изучения»: организовать публичные слушания, провести независимую экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду, раскрыть полную информацию о планируемом объекте и рассмотреть альтернативные площадки.