Коллектив Concord Orchestra называет себя «танцующим симфоническим оркестром» и позиционирует выступление как авторское шоу, где соединяются музыка и хореография. Обещают исполнить лучшие за десятилетнюю историю оркестра хиты и новые композиции.

В целом формат «рок через симфонию» — популярный способ переосмыслить рок-материал: оркестровые аранжировки обычно смещают фокус на тембр, динамику и многослойность фактуры, благодаря чему знакомые песни звучат иначе даже без изменения мелодии.

Организатор акцентирует яркую сценическую подачу: музыканты не только играют, но и двигаются в такт музыке, а партии исполняют наизусть, без пюпитров. Кроме того, заявлены световые и видеоэффекты, яркие костюмы и выразительный макияж артистов как часть особенного визуального решения шоу.

Концерт пройдет 30 марта (понедельник) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Рекомендованный возраст — 12+. В наличии билеты от 1800 до 5000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/shou-simfonicheskie-rok-hiti-luchshee-soncord-orchestra.