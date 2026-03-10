Проблема не связана с перебоями в мобильной связью, которая наблюдается с 5 марта в некоторых районах Москвы. В Крюково мобильный интернет работает, да и терминалы, похоже, подключены по кабелю.

В прошлый раз проблемы с пополнением «Тройки» в Крюково начались в сентябре и починили их только к февралю. Что случилось сейчас, пока неизвестно.