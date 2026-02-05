С осени пассажиры сталкивались с неработающими терминалами и ограничениями в кассах — в МТППК ситуацию объясняли сначала техническим сбоем, затем модернизацией оборудования, из-за которой пополнение временно ограничивалось.

Сейчас пополнение карты «Тройка» на вокзале снова доступно — карту можно пополнить в любом из терминалов, установленных на вокзале.

В кассах же можно только записать уже внесённое пополнение, если деньги были зачислены ранее через приложение. По словам сотрудников касс, модернизация конечного оборудования всё ещё продолжается. Когда станет возможным пополнение карты в кассах, неизвестно.