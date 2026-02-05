С осени пассажиры сталкивались с неработающими терминалами и ограничениями в кассах — в МТППК ситуацию объясняли сначала техническим сбоем, затем модернизацией оборудования, из-за которой пополнение временно ограничивалось.
Сейчас пополнение карты «Тройка» на вокзале снова доступно — карту можно пополнить в любом из терминалов, установленных на вокзале.
В кассах же можно только записать уже внесённое пополнение, если деньги были зачислены ранее через приложение. По словам сотрудников касс, модернизация конечного оборудования всё ещё продолжается. Когда станет возможным пополнение карты в кассах, неизвестно.
Как ещё можно пополнить «Тройку» и с какими проблемами предстоит столкнуться
Пополнение карты возможно в киосках «Пресса», расположенных с обеих сторон вокзала. Правда, со стороны Нового города принимают только наличные.
Ещё один способ пополнить «Тройку» — уличные автоматы рядом с вокзалом, с обеих сторон города. Однако на практике они работают нестабильно: часть автоматов не функционирует, другие «зажёвывают» карту. Ни в одном из таких автоматов корреспонденту «Зеленоград.ру» не удалось пополнить карту — устройство считывает её и сразу же возвращает обратно.
Кроме того, карту «Тройка» можно пополнить через банковские приложения, приложение «Метро Москвы» и другие транспортные сервисы. Записать такое пополнение можно при проходе через турникеты метро или автобусов, а также в кассах вокзала. Турникеты на самом вокзале записывать пополнение не могут.