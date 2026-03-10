Дополнительные парковки планируют сделать в промзоне Алабушево 10.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В нынешнем году проезд 684 планируется благоустроить, в том числе обустроить дополнительные парковочные карманы и нанести разметку с обозначением парковочных мест, сообщили «Зеленоград.ру» департаменте инвестиционной и промышленной политики, отвечая на запрос об обеспечении транспортных потребностей зеленоградцев, которые работают на предприятиях площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».

Благоустройство проезда 684 включено в московскую госпрограмму «Развитие городской среды» («Комплексное благоустройство улиц») и состоится, если только планы не подвергнутся сокращению, заявленному мэрией. Заказчиком работ станет ГБУ «Автомобильные дороги», которое последние годы выполняет благоустройство зеленоградских улиц.

Сейчас парковок вдоль проезда 684 нет. При необходимости машины паркуются на въездах к трем КПП площадки «Алабушево» (один из КПП технический — ближайший к спорткомплексу «Арена Плей Технополис», куда приезжают и горожане, не работающие в ОЭЗ).

Запрещена парковка и на проспекте Генерала Алексеева, вдоль которого недавно построили новый технопарк «Алабушево», входящий в состав ОЭЗ — планов по организации парковок рядом с технопарком, на проспекте, пока нет.

Внутри самой площадки «Алабушево» (въезд туда доступен только по пропускам) парковок достаточно, считают в департаменте.

«По нашей информации, дефицита парковочных пространств на площадке и на территории технопарка „Алабушево“ нет, — прокомментировали там ситуацию. — У всех компаний есть возможность арендовать машино-места в многоуровневом капитальном паркинге на 900 мест рядом с улицей Конструктора Лукина (и там высокая доля свободных мест). Много мест на открытых плоскостных парковках общей вместимостью 334 машино-места. Есть свои парковки и на участках резидентов. Территория технопарка „Алабушево“ на январь 2026-го тоже была обеспечена свободными машино-местами».

При этом в ближайшее время планируется провести анализ всей площадки «Алабушево», включая технопарк, и оценить общую потребность в парковках. В департаменте предложили сотрудникам предприятий ОЭЗ и жителям города сообщать о проблемах, в том числе через комментарии под публикацией «Зеленоград.ру» — «Будем искать решение».

