Сейчас парковок вдоль проезда 684 нет. При необходимости машины паркуются на въездах к трем КПП площадки «Алабушево» (один из КПП технический — ближайший к спорткомплексу «Арена Плей Технополис», куда приезжают и горожане, не работающие в ОЭЗ).

Запрещена парковка и на проспекте Генерала Алексеева, вдоль которого недавно построили новый технопарк «Алабушево», входящий в состав ОЭЗ — планов по организации парковок рядом с технопарком, на проспекте, пока нет.

Внутри самой площадки «Алабушево» (въезд туда доступен только по пропускам) парковок достаточно, считают в департаменте.