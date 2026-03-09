«Зима в этом году выдалась снежной даже по меркам Архангельской области: глубокий рыхлый снег сделал движение по маршруту по-настоящему тяжелым испытанием, — рассказывают во Дворце творчества. — Скорость передвижения временами падала до 1 км/ч, а отсутствие подготовленной лыжни и постоянная тропежка потребовали от ребят максимальной самоотдачи. Но трудности стоили того: Пинежье встретило нас первозданной красотой — вековые сосны, пихты и ели в снежном убранстве, строгая и величественная река Сотка, заснеженные карстовые пещеры, заледенелые водопады. Это та самая настоящая „таинственная тайга“ из книг про приключения и выживание, ощущение полной автономности и дикой природы, возможность своими глазами увидеть настоящий Север с его суровой, но притягательной красотой».



Бивачные работы, заготовка дров и постановка лагеря требовали четкой и слаженной работы. Анализ снаряжения показал, что в таких условиях мелочей не бывает, и даже такое приспособление, как камусы для лыж, могло серьезно облегчить прохождение подъемов и спусков.



«Плановую нитку маршрута пройти не удалось, — добавляют организаторы похода, — работали по запасным вариантам, исходя из реальных погодных условий и состояния группы, но главное достижение не в километрах. Ребята получили бесценный опыт самостоятельности, научились принимать решения в сложной обстановке и по-настоящему сплотились. Пинежье останется в памяти как место силы, где каждый прошел свое маленькое испытание Севером и вышел из него победителем».