Маршрут проходил по живописным и диким местам Русского Севера, по долинам рек Пинега и Сотка.
Для участников главным испытанием в экстремальных условиях мороза, усталости и глубокого снега стала не столько физическая нагрузка, сколько умение работать в команде, считают организаторы из туристско-спортивного клуба «Вершина».
Клуб действует на базе школы 2045 и Дворца творчества, в нём занимаются дети из разных школ Зеленограда. Записаться в клуб все желающие смогут перед следующим учебным годом, в августе.
В этом походе участвовали 12 ребят из школ 1353, 2045, 854, 1557 и 1194, а также руководители «Вершины» Андрей Жаров и Софья Тюкина.
«Зима в этом году выдалась снежной даже по меркам Архангельской области: глубокий рыхлый снег сделал движение по маршруту по-настоящему тяжелым испытанием, — рассказывают во Дворце творчества. — Скорость передвижения временами падала до 1 км/ч, а отсутствие подготовленной лыжни и постоянная тропежка потребовали от ребят максимальной самоотдачи. Но трудности стоили того: Пинежье встретило нас первозданной красотой — вековые сосны, пихты и ели в снежном убранстве, строгая и величественная река Сотка, заснеженные карстовые пещеры, заледенелые водопады. Это та самая настоящая „таинственная тайга“ из книг про приключения и выживание, ощущение полной автономности и дикой природы, возможность своими глазами увидеть настоящий Север с его суровой, но притягательной красотой».
Бивачные работы, заготовка дров и постановка лагеря требовали четкой и слаженной работы. Анализ снаряжения показал, что в таких условиях мелочей не бывает, и даже такое приспособление, как камусы для лыж, могло серьезно облегчить прохождение подъемов и спусков.
«Плановую нитку маршрута пройти не удалось, — добавляют организаторы похода, — работали по запасным вариантам, исходя из реальных погодных условий и состояния группы, но главное достижение не в километрах. Ребята получили бесценный опыт самостоятельности, научились принимать решения в сложной обстановке и по-настоящему сплотились. Пинежье останется в памяти как место силы, где каждый прошел свое маленькое испытание Севером и вышел из него победителем».