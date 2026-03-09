Около 17:30 часов в квартире на последнем этаже 9-этажного дома загорелись личные вещи. Из окон валил сильный дым.
Пожар потушили, по итогам работы спасатели обнаружили тела двоих погибших.
