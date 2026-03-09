Сегодня на портал «Наш город» пришла свежая жалоба — с продолжением истории:

«У нас в доме четыре лифта, все четыре каждые два дня выходят из строя. В четверг один маленький лифт сорвался и пролетел два пролёта. На следующий день его сделали, и через два часа опять он же и сломался, до сих пор не работает».

По словам местной жительницы, история с «падением лифта» уже случалась здесь несколько месяцев назад, «только этаж был пониже».

В чате «Жилищника» заявки о сломанных лифтах появляются практически каждый месяц, зачастую не по одному разу: в марте не работал грузовой, в январе — пассажирский, перед Новым годом — два грузовых.

«В доме живут инвалиды-колясочники, это ограничивает их передвижение. И не дай бог по скорой нужно будет везти пациента в больницу», — писали тогда в управляющую компанию. В ноябре у грузовых лифтов не открывались дополнительные створки, и больного человека пришлось для перевозки затаскивать в лифт на волокушах вместо каталки. Управляющая компания передает все обращения в СП «Практика», с которой заключен контракт на обслуживание лифтов.

Замену лифтов в доме проводили в 2011 году. С тех пор и управа с префектурой периодически участвовали в решении проблем с новыми лифтами — через год после замены по многочисленным жалобам дом навещал префект, позже не раз проводились комиссионные обследования. Похоже, это не помогло.

Следующая замена лифтов, согласно программе капремонта, запланирована на 2039-2041 годы.