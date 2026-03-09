По итогам заседания Совета по правам человека президент поручил Минтрансу вместе с МВД подготовить предложения по регулированию средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов — в том числе рассмотреть ограничения их движения по тротуарам. Доклад президенту должны представить до 1 июля 2026 года.
Об этой теме Путин упоминал и раньше: «Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан», — говорил он в декабре, рассказывая, что иногда передвигается по городу «по-тихому», без кортежа. По словам Путина, езда курьеров на электротранспорте представляет опасность для граждан. «И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться».
Власти Москвы уже «разбираются»: через контроль и технические ограничения — например, оснащение курьерского транспорта модулями, которые ограничивают скорость и отслеживают поездки. При этом официальная статистика по Москве показывает резкое снижение аварийности с участием СИМ за прошлый год.
Но теперь, судя по поручению, речь может пойти о федеральных правилах. О необходимости создания выделенной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (те самые велодорожки), Путин почему-то не упоминал.
Отдельная тема — когда под видом маломощных электровелосипедов, которые по правилам могут ездить по тротуарам, свободно продаются гораздо более мощные модели, которые по характеристикам ближе к мопедам, к водителям которых совсем другие требования. О регулировании этой серой зоны президент также не упоминал.