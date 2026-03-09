По итогам заседания Совета по правам человека президент поручил Минтрансу вместе с МВД подготовить предложения по регулированию средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов — в том числе рассмотреть ограничения их движения по тротуарам. Доклад президенту должны представить до 1 июля 2026 года.

Об этой теме Путин упоминал и раньше: «Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан», — говорил он в декабре, рассказывая, что иногда передвигается по городу «по-тихому», без кортежа. По словам Путина, езда курьеров на электротранспорте представляет опасность для граждан. «И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться».