Курс «Русский по пятницам» проходит в Зеленограде в рамках подготовки к «Тотальному диктанту» 08.03.2026

На бесплатных занятиях в библиотеке корпуса 607А разбирают орфографические и пунктуационные правила, выполняют упражнения и пишут небольшие диктанты с последующим разбором.

Занятия предназначены для школьников, родителей и всех желающих освежить знания русского языка и подготовиться к ежегодной акции «Тотальный диктант», которая позволяет всем желающим проверить свои знания русского языка.

Курс ведёт педагог русского языка и литературы Александра Берлова. Занятия проходят по пятницам с 18:30 до 20:00 — 13, 20, 27 марта, 3, 10 и 17 апреля. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/295692257/

В 2026 году «Тотальный диктант» пройдет в субботу, 18 апреля, в 14:00 — одновременно по всей стране. Написать его можно будет очно на площадках акции или онлайн. Регистрация откроется за 10 дней до события на сайте проекта. Тексты для него пишут современные авторы, а диктовать тексты приглашают известных представителей культуры и образования.

досуг, лекция, тотальный диктант
