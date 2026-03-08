Курс ведёт педагог русского языка и литературы Александра Берлова. Занятия проходят по пятницам с 18:30 до 20:00 — 13, 20, 27 марта, 3, 10 и 17 апреля. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/295692257/



В 2026 году «Тотальный диктант» пройдет в субботу, 18 апреля, в 14:00 — одновременно по всей стране. Написать его можно будет очно на площадках акции или онлайн. Регистрация откроется за 10 дней до события на сайте проекта. Тексты для него пишут современные авторы, а диктовать тексты приглашают известных представителей культуры и образования.